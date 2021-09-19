Hatayspor 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Süper Lig 5.hafta karşılaşması
Akdeniz temsilcisi Hatayspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısını 1-0 mağlup kapatan ev sahibi ekip ikinci yarıda buluduğu gollerle mücadeleden 2-1 üstün ayırıldı. Bu sonuçla Hatayspor üst üste 3.galibiyetini aldı. Maçın detaylarını ve Süper Lig'in 5. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Hatayspor'la Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Diouf ve 71'de El Kaabi kaydetti. Kayserispor'un golü ise 4. dakikada Bernard Mensah'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 10 puana yükseldi. Kayserispor ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu ve 7 puanda kaldı.
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
2. dakikada organize gelişen Hatayspor atağında, sol kanattan topu taşıyan Traore pasını Diofo'ya aktardı. Diouf'un pasıyla topla buluşan Ribeiro ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Lung topu kornere çeldi.
4. dakikada Hatayspor ceza sahası içinde sağ çaprazında topla buluşan Mensah vuruşunu yaptı ve çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
24. dakikada Diof'un pasıyla topla buluşan Traore ceza yayı üzerinden kaleye vurdu top az farkla yandan auta gitti.
29. dakikada Ribeiro sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu top yan direğe çarpıp kaleci Lung'da kaldı.
43. dakikada Ribeiro ceza sahası dışından kaleye vurdu savunmadan seken top kornere gitti.
İlk yarıyı Kayserispor 1-0 önde kapattı.
51. dakikada Lobzhanidze ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi, kale ağzında Diouf kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1
61. dakikada Hatayspor'da Traore ceza sahası dışından çok sert vurdu top üst direkten döndü ve kaleci Lung'da kaldı.
70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
78. dakikada Burak'ın ceza yayı üzerinden röveşata ile vuruşunda kaleci Lung topu kornere çeldi.
84. dakikada Saba Lobzhanidze'nin ceza sahası içi sağ çaprazında vuruşunda top yandan auta çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Hatay
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Furkan Ürün xx, Salahattin Altay xx
Hatayspor: Munir xxx, Onur xx (Mehdi Boudjemaa dk. 69 xx), Riberio xx, Kamil xx, Traore xxx (Sackey dk. 90 ?), Kamara xx (Saba Lobjanıze dk. 45 xx), Fatih xxx, Ayomide xx, El Kaabi xxx (Dylan Louis dk. 87 ?), Burak xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Emre Çolak, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Eren Fansa
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kayserispor: Lung x, Attamah x (Tavares Fernandes dk. 79 ?), Dimitrios x, Gökhan x (Oliver Kemen dk. 59 x), Emrah (Nunes Cardosa dk. 45 x), İbrahim x, Thiam x, Onur x, Ramazan xx (Seyedmajid Hosseini dk. 65 x), Yasir Subaşı x, Mensah xx (Carlos Mane dk. 65 x)
Yedekler: Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Emre Demir, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Hikmet Kahraman
Goller: Mensah (dk. 4) (Kayserispor), Mame Diouf (dk. 53), El Kaabi (dk. 70) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Fatih, Kamara, Mehdi, Munir (Hatayspor), Attamah, Oliver (Kayserispor)
SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU
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