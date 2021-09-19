Hatayspor 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Süper Lig 5.hafta karşılaşması

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Hatayspor'la Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Diouf ve 71'de El Kaabi kaydetti. Kayserispor'un golü ise 4. dakikada Bernard Mensah'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 10 puana yükseldi. Kayserispor ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu ve 7 puanda kaldı.