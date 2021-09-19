Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Şu anda hak ettiğimiz yerde değiliz
2-0'lık Fenerbahçe gelibiyeti sonrası konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Takımımıza, Aykut hocaya sonuna kadar güveniyoruz. Şu anda hak ettiğimiz yerde değiliz. Başakşehir, 7 sezondur Süper Lig'de ve müzesinde şampiyon kupası olan, hala daha ligin zirvesini zorlayacak bir takım. Ben buna inanıyorum. İnandığım için de oyuncularımızın hep arkalarında durduk. 4 maçta 0 puandan sonra bu maçın ayrı bir önemi vardı. Maçı aldığımız için çok mutluyuz" dedi.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk puanlarını elde etti.
Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe maçının kendileri adına çok önemli olduğunu ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Fenerbahçe gibi ligin en iyi takımlarından birine karşı bu mücadeleyi vermek önemliydi. Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar diliyorum. Takımımıza, Aykut hocaya sonuna kadar güveniyoruz. Şu anda hak ettiğimiz yerde değiliz.
Başakşehir, 7 sezondur Süper Lig'de ve müzesinde şampiyon kupası olan, hala daha ligin zirvesini zorlayacak bir takım. Ben buna inanıyorum. İnandığım için de oyuncularımızın hep arkalarında durduk. 4 maçta 0 puandan sonra bu maçın ayrı bir önemi vardı. Maçı aldığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Bundan sonraki maçlar için oyunculara ve teknik direktörümüze güvenimiz tam" şeklinde konuştu.
"BAŞAKŞEHİR EMİN ADIMLARLA ZİRVEYE DOĞRU DEVAM EDECEKTİR"
Başkan Gümüşdağ, ilk 4 haftadaki 0 puanın ardından herkeste bir stres oluştuğunu vurgulayarak, "Ben her gün antrenmandayım. Biz Başakşehir olarak 3-4 hafta ile karar alacak bir takım değiliz. En büyük özelliğimiz istikrarımız, kurumsal yapımız. Her işe uzun solukla, planlamayla bakıyoruz. Aykut hoca çok tecrübeli. Planlamalarımız hep uzun vadeli. Oyuncularda da bizde de bir stres vardı, gayet doğal 4 haftada 0 puan olunca. Böyle bir puanın geleceğine inanıyorduk. Bundan sonraki puanların devam edeceğine inanıyorum. Başakşehir emin adımlarla hak ettiği yere yani zirveye doğru devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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