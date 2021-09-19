Göksel Gümüşdağ’dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Şu anda hak ettiğimiz yerde değiliz

"BAŞAKŞEHİR EMİN ADIMLARLA ZİRVEYE DOĞRU DEVAM EDECEKTİR"



Başkan Gümüşdağ, ilk 4 haftadaki 0 puanın ardından herkeste bir stres oluştuğunu vurgulayarak, "Ben her gün antrenmandayım. Biz Başakşehir olarak 3-4 hafta ile karar alacak bir takım değiliz. En büyük özelliğimiz istikrarımız, kurumsal yapımız. Her işe uzun solukla, planlamayla bakıyoruz. Aykut hoca çok tecrübeli. Planlamalarımız hep uzun vadeli. Oyuncularda da bizde de bir stres vardı, gayet doğal 4 haftada 0 puan olunca. Böyle bir puanın geleceğine inanıyorduk. Bundan sonraki puanların devam edeceğine inanıyorum. Başakşehir emin adımlarla hak ettiği yere yani zirveye doğru devam edecektir" ifadelerini kullandı.



