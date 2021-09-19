Premier Lig'de Chelsea Tottenham'ı yendi
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, Tottenham'ı 3-0 mağlup etti. Puanını 13'e çıkaran Chelsea, eşit sayıda gol attığı ve yediği Liverpool ile beraber zirvenin ortağı oldu.
Puanını 13'e çıkaran Chelsea, eşit sayıda gol attığı ve yediği Liverpool ile beraber zirvenin ortağı oldu.
Tottenham ise 9 puanda kaldı.
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