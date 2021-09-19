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Premier Lig'de Chelsea Tottenham'ı yendi

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Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Premier Lig’de Chelsea Tottenham’ı yendi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, Tottenham'ı 3-0 mağlup etti. Puanını 13'e çıkaran Chelsea, eşit sayıda gol attığı ve yediği Liverpool ile beraber zirvenin ortağı oldu.

Londra derbisinde Tottenham'a konuk olan Chelsea, Silva'nın 49, Kante'nin 57 ve Rüdiger'in 90+2'nci dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 13'e çıkaran Chelsea, eşit sayıda gol attığı ve yediği Liverpool ile beraber zirvenin ortağı oldu.

Tottenham ise 9 puanda kaldı.

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