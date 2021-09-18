Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu! 5-6 hafta oynayamayabilir

SERGEN YALÇIN'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlıklarla ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "6 tane oyuncumuz sakat. Rosier ve Welinton belki olabilir ama 4'ü geri dönmez. Salı da cuma da olmaz. Necip ve Mehmet Topal da salı ve cuma günü olmayacak. dönerse Welinton döner. Sezon başında çok enterasan. sezon başında kaybetmek. Necip'in diz yan bağı. 5-6 haftalık bir problem. Üzgünüz. Allah'tan geniş bir kadromuz var. Arka arkaya oyunlar oynayacağız. Allah'tan biz oynamıyoruz ve izliyoruz. Allah oyunculara kolaylık versin." dedi.





Yalçın, "Bizim için çok önemli bir galibiyet ama sonunu konuşmak için çok erken. Totalde bir başarı olursa bunun da çok önemli bir payı olur." ifadelerini kullandı.