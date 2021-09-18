Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu! 5-6 hafta oynayamayabilir
Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadyumunda Beşiktaş ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin ilk yarsını 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada siyah-beyazlılar ikinci yarıda geri dönüş yaparak 3-2 kazandı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kötü haberi duyurdu. Yalçın, maçın ilk yarısında sakatlanan yıldız futbolcunun 5-6 hafta yeşil sahalardan uzak kalabileceğini söyledi. İşte o açıklamalar...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sakatlılıkların çokluğundan dert yanan Yalçın, "6 tane oyuncumuz sakat. Rosier ve Welinton belki olabilir ama 4'ü geri dönmez. Salı da cuma da olmaz. Necip ve Mehmet Topal da salı ve cuma günü olmayacak. dönerse Welinton döner. Sezon başında çok enterasan. sezon başında kaybetmek. Necip'in diz yan bağı. 5-6 haftalık bir problem. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.
"ZOR BİR GECE YAŞADIK"
Antalyaspor'un ilk bölümde daha iyi oynadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Kaos ortamında bizim de oyuncuların da dengesi bozuldu. Zor bir gece yaşadık. 2-0'dan gelip kazanmak mutluluk verici. Demek ki karakterli oyuncularımız var. Sağlam duruş sergiliyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle bir kaos ortamı yaşamayız." şeklinde konuştu.
SERGEN YALÇIN'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Sakatlıklarla ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "6 tane oyuncumuz sakat. Rosier ve Welinton belki olabilir ama 4'ü geri dönmez. Salı da cuma da olmaz. Necip ve Mehmet Topal da salı ve cuma günü olmayacak. dönerse Welinton döner. Sezon başında çok enterasan. sezon başında kaybetmek. Necip'in diz yan bağı. 5-6 haftalık bir problem. Üzgünüz. Allah'tan geniş bir kadromuz var. Arka arkaya oyunlar oynayacağız. Allah'tan biz oynamıyoruz ve izliyoruz. Allah oyunculara kolaylık versin." dedi.
Yalçın, "Bizim için çok önemli bir galibiyet ama sonunu konuşmak için çok erken. Totalde bir başarı olursa bunun da çok önemli bir payı olur." ifadelerini kullandı.
"ÇOK ENTERESAN BİR GECE OLDU"
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini aktaran Sergen Yalçın, "Belki göreve başladığımızdan beri böyle bir ilk 45 dakika oynamadık. Olaylar hep çalışmadığımız bölgelerde gelişti. Bazı oyuncularımız sakatlandı. Diğer bölgelerde oyuncularımız vardı oralarda yoktu. Devre arasında Atiba'yı stopere çektik. Rachid ve Larin'i almak zorunda kaldık. Rachid'in de problemleri vardı. Çok enteresan bir gece oldu. Kazandığımız için bu bizi mutlu etti. 2-0 geriden gelip kazanmak bizim için önemli" dedi.
"BUGÜN MAÇI KAYBEDEBİLİRDİK"
Bu maçın sezon sonu için belirleyici olup olmayacağı sorusuna ise Yalçın, "Daha 5 tane maç oynandı. Zor ve uzun bir sezon oynayacağız. Bugün için böyle bir geri dönüş mutluluk verici. Demek ki takımın bu gücü var. Bunu yapabilecek kapasitede ve karakterde oyuncu grubuna sahibiz. Bugün maçı kaybedebilirdik. Kaybetsek de önemli olmayacaktı. İşimizin gerçeği bu. Bazen işler iyi, bazen kötü gidiyor. Bazen toparlıyorsun bazen toparlamıyorsun, mümkün olduğunca en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen hamleleriniz tutuyor bazen tutmuyor. Yapılan hamlelerin performası da önemli, sonradan oyuna giren oyuncuların performansları da etkili oluyor. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Umarım, bundan sonra da taraftara daha iyi oyunlar izletiriz" ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN'DAN BATSHUAYİ SÖZLER: ÇOK İYİ OYNADI
Takımın ikinci golünü atan ve galibiyette önemli pay sahibi olan Michy Batshuayi için ise Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Batshuayi fizik olarak hazır. Zaten fit bir oyuncu. Hazır durumda. Israrla oynamak istiyor. Oynatıyoruz, bugün çok iyi oynadı. Bütün oyuncularımızın onun gibi fit olması lazım. Bazıları sezon başı hazırlanamadı, bazıları sakattı. Onları da takıma katmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
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