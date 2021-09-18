Süper Lig 5.hafta | Adana Demirspor: 3 - Çaykur Rizespor: 1 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle biten karşılaşmasının ikinci yarısında ise 2 gol daha atıldı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak bu sezon ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanıştı. Maçın detaylar ve Süper Lig puan durumu haberimizde...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan Akdeniz ekibi oldu. Rakibini 3-1 mağlup eden Adana Demirspor bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Adana Demirspor'a 3 puanı getiren goller penaltıdan Balotelli, Vargas ve Bjarnason'dan geldi. Bülent Uygun yönetimindeki Rizespor ise 5 hafta sonunda galibiyet hasretini dindiremedi.
Bu galibiyetle Adana Demirspor puanını 5'e yükseltti. Rizespor ise 1 puanda kaldı.
Önümüzdeki hafta Adana Demirspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Rizespor ise sahasında Altay'ı ağırlayacak.
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Vargas'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.
12. dakikada Ezeh'in pasıyla hareketlenen Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
17. dakikada Vargas'ın pası sonrası topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay'ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
33. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
39. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ezeh ile paslaşan Vargas, ceza sahası içerisinde tekrar topla buluştu. Oyuncu, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da topla buluşan Boldrin, ceza sahası dışından düzgün plase ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
56'ncı dakikada Adana Demirspor'un atağında kaleci ile baş başa kalan Metahan, son dokunuşu yapamadı ve mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.
58'inci dakikada Adana Demirspor'da Svensson'un sağ kanattan ortasında Vergas, topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
66'ncı dakikada Adana Demirspor'da köşe vuruşunu kullanan Simon Deli kafa ile topu Bjarnason'un önüne indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
77'nci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisine giren Castro'nun sert vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
90+4'üncü dakikada Adana Demirspor'da kontra atağa çıkan Metehan, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Metehan'ın plasesinde meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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