Süper Lig 5.hafta | Adana Demirspor: 3 - Çaykur Rizespor: 1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan Akdeniz ekibi oldu. Rakibini 3-1 mağlup eden Adana Demirspor bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Adana Demirspor'a 3 puanı getiren goller penaltıdan Balotelli, Vargas ve Bjarnason'dan geldi. Bülent Uygun yönetimindeki Rizespor ise 5 hafta sonunda galibiyet hasretini dindiremedi.