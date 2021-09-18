Antalyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.
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İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright (Muhtemel)
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Kartal'da, Vida, N'Koudou, Welinton'un sakatlıkları sürüyor. Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın durumu ise maç günü belli olacak. Welinton'un da sakatlanmasıyla Antalyaspor karşısında Necip - Montero ikilisinin görev yapması bekleniyor.