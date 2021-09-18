18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Antalyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

Antalyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
ABONE OL
Antalyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright (Muhtemel)

Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Kartal'da, Vida, N'Koudou, Welinton'un sakatlıkları sürüyor. Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın durumu ise maç günü belli olacak. Welinton'un da sakatlanmasıyla Antalyaspor karşısında Necip - Montero ikilisinin görev yapması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA