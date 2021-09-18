İşte A Milli Takımı teknik direktörü olacağı iddia edilen Stefan Kuntz’un yardımcısı: Kenan Koçak’a teklif götürüldü

Almanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, tecrübeli hocanın Türkiye ile anlaşması halinde Almanya U21 takımıyla sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu. Olumlu geçen görüşmelerin ardından resmi duyurunun yakın zamanda yapılması bekleniyor. Stefan Kuntz'a yardımcı hoca konusunda da düğmeye basan TFF'den flaş bir hamle geldi.