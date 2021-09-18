CANLI | Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig 'in 5. haftasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor , Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Sivaspor, bu sezonki ilk galibiyetini alarak moral bulmak istiyor. Geçen hafta ilk galibiyetini alan Gaziantep FK ise yakaladığı çıkışını sürdürmek istiyor.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi mesaisi Sivas'ta başlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK 11'LER...

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare.

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Djilobodji, Caulker, Messaoudi, Mandyl, Jefferson, Recep Niyaz, Merkel, Muhammet, Dicko.

Demir Grup Sivasspor, ligin geride kalan 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 2 puan toplayan kırmızı-beyazlılar ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor.

Demir Grup Sivasspor'da, kırmızı kart cezalısı Kayode'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Apindangoye ile Leke James görev yapamayacak.

Gaziantep Futbol Kulübü ise ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puan topladı. Geçen hafta Fraport-TAV Antalyaspor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmanda da çıkışını sürdürmek istiyor.