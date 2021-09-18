18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'a Rosier'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'a Rosier'den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
ABONE OL
Beşiktaş’a Rosier’den kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile yapılacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA