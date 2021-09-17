Yıllık 29 milyondan 50 milyona yükseldi! Galatasaray’dan 5 yıllık yeni forma sponsorluğu anlaşması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce SIXT rent a car Türkiye ve Magdeburger Sigorta ile yıllık 29 milyon lira karşılığı imzalanmış olan anlaşmanın, 50 milyon lira bedelle 2+3 yıllığına yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun seçim döneminde stat ve forma sponsorlukları ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin gereği olarak forma göğüs ile sırt sponsorlukları için, ticari unvanı gizlilik gereği açıklanamayan bir başka firmayla son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezonluk bir projeksiyon üzerinde anlaşılmış ve anlaşılan mali şartlar, SIXT Türkiye ile imzalanan sözleşmedeki rüçhan hakkı uyarınca öncelikle kendilerine teklif edilmiştir.

5 YILDA 250 MİLYON LİRA GELİR

Bu teklifin kabul edilmesi üzerine, şirketimiz ile SIXT Türkiye arasında, 2021-2022 futbol sezonundan başlamak kaydıyla son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezonluk 249 milyon 350 bin lira+KDV bedelle anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşma kapsamında, forma göğüs ve sırt için belirlenen sponsorluk bedeli, sezonluk 29 milyon lira+KDV'den, sezonluk ortalama 50 milyon lira+KDV'ye yükseltilmiştir."

İMZA TÖRENİ EKİM AYINDA

Öte yandan Galatasaray Kulübü, seçim dönemindeki taahhütlere uygun olarak stat isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreninin ise ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceğini ilan etti.