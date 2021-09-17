Fatih Terim'den flaş sözler: Teklif gelirse hemen ayrılırım
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu 1-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Terim, maç sonu İtalyan medyasıyla gerçekleştirdiği sohbette ise flaş açıklamalarda bulundu. "İtalya'da çalışır mısınız?" sorusuna ise "G.Saray ile 3 yıllık sözleşmem var. Ama maceranın sonunda İtalya'dan bir telefon gelirse hemen ayrılırım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Lazio'yu mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Terim, İtalyan basın mensuplarıyla bir araya geldi. İtalyan gazeteciyle eğlenceli anlar yaşayan Terim, onları en iyi şekilde ağırladı.
"MOURİNHO'YA SELAM SÖYLEYİN"
Fatih Terim dostu Jose Mourinho'yla ilgili gelen soruya, "İyi yolculuklar. Mourinho'ya selam söyleyin. Roma'da görüşürüz" diye cevap verdi.
"TEKLİF GELİRSE HEMEN AYRILIM"
İtalya'dan teklif gelirse nasıl bir karşılık vereceğiyle ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi: Serie A'yı hep takip ederim. İtalya'yı çok seviyorum. Bugün bile La Gazzetta Dello Sport'u okudum. Sarri benim dostum. Lazio iyi olacak. Şimdi Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmem var. Futbolcularımla beraber bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Bu maceranın sonunda İtalya'dan bir telefon gelirse hemen ayrılırım.