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Canlı I Altay Göztepe canlı anlatım izle! İzmir derbisinde kazanan kim olacak?

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Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Canlı I Altay Göztepe canlı anlatım izle! İzmir derbisinde kazanan kim olacak?

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisi heyecanı yaşanıyor. Altay ile Göztepe, Alsancak Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Son 2 maçını kaybeden Altay sahasında 3 puanı amaçlıyor. Bu sezonki ilk galibiyetini Başakşehir karşısında alan Göztepe ise seriye başlamak istiyor. Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Altay ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

ALTAY GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

Altay: Lis, Murat Akça, Cebrail Karayel, Naderi, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Rodriguez, Thiam, Bamba, Kappel

Göztepe: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan Emir, Tijanic, Kerim Alıcı, Soner, Obinna, Lourency, Cherif Ndiaye, Halil Akbunar

ALTAY - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Altay ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi, İzmir bölgesinin deneyimli hakemi Halil Umut Meler yönetiyor. İzmir derbisinde Erkan Özdamar VAR hakemi olarak görev yapıyor.

PROFESYONEL LİGLERDE 57. RANDEVUDA

Şimdiye kadar 23'ü Süper Lig olmak üzere 27 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 56 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 22, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.

Altay'ın 67 golüne karşılık Göztepe 48 gol kaydetti.

DERBİNİN GOLCÜLERİ KİM?

İki takım arasındaki rekabette Altay'da 44, Göztepe'de 31 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan teknik direktör Mustafa Denizli takımlarına adına en fazla gol kaydeden isimler konumunda bulunuyor.

Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok atan isimler oldu.

İLK MAÇTA GALİP GÖZTEPE

Profesyonel liglerde ilk kez 1959-1960 sezonunda Süper Lig'de karşılaşan iki ekipten Göztepe, Alsancak Stadı'nda Altay'ı 3-1 mağlup etti. O günkü müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Gürsel Aksel, rekabette ilk golü atan isim olurken, sarı-kırmızılı ekibin diğer golünü Rahmi Kaleci kaydetti. Altay'da Ahmet Kulaksız'ın golü mağlubiyete engel olamadı.

İki takımın son olarak 2014-2015'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18 Şubat 2015'te oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmada halen Göztepe forması giyen Halil Akbunar sarı-kırmızılı ekip adına 1 gol kaydetmişti.

DERBİDE TANIDIK İSİMLER

İki takımın Süper Lig'e birlikte veda ettiği 2002-2003 sezonunda 8 Şubat 2003'te oynadıkları ve Altay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren müsabakada Altay Sportif Direktörü İbrahim Akın ile Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin birbirlerine rakip olmuştu.

Daha önce liglerde çıktıkları 56 müsabakanın 33'ünü Alsancak, 23'ünü Atatürk Stadı'nda oynayan iki takım Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk kez karşılaşacak. Altay ile Göztepe arasındaki müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.

TARAFTARLARDAN DERBİ DESTEĞİ

Göztepe'yi derbi öncesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren çok sayıda taraftar, Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımlarına tezahüratta bulundu. Meşale ve pankartlarla çoşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar, derbi öncesinde takımlarına moral verdi. Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.

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