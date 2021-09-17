Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Lig'in 5. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki zorlu maç saat 20:00'da başladı. Malatyaspor-Karagümrük maçını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına ahaber.com.tr sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Haddadi, Sadık, Wallace, Muhammed Emin, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh
Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Hedenstad, Efe Tatlı, Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.