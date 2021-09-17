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Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Lig'in 5. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki zorlu maç saat 20:00'da başladı. Malatyaspor-Karagümrük maçını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına ahaber.com.tr sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Haddadi, Sadık, Wallace, Muhammed Emin, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Hedenstad, Efe Tatlı, Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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