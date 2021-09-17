Cenk Tosun yeşil sahalara geri döndü | Everton ile yeniden idmanlara başladı
SPOR ahaber.com.tr
Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen milli golcü Cenk Tosun, yaşadığı sakatlıktan tamamen kurtuldu. Everton forması giyen milli golcü sakatlık sonrası takımıyla ilk antrenmanına çıktı. O ana ait bir fotoğraf karesini ise sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Milli yıldız Cenk Tosun'dan müjdeli haber. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun ağır bir sakatlık geçirmişti.
Ameliyat olan milli yıldız sezonun uzun bir bölümünde forma giyemedi. Kiralık sözleşmesi biten Cenk, Premier Lig'e geri döndü.
Sakatlıktan tamamen kurtulan milli yıldız bugün Everton ile idmanlara başladı.
İşte Cenk Tosun'un yaptığı paylaşım;