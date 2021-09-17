17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Almanya Futbol Federasyonu'ndan Stefan Kuntz açıklaması! Sözleşmesi feshedilecek

Almanya Futbol Federasyonu'ndan Stefan Kuntz açıklaması! Sözleşmesi feshedilecek

SPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
ABONE OL
Almanya Futbol Federasyonu’ndan Stefan Kuntz açıklaması! Sözleşmesi feshedilecek

Almanya Futbol Federasyonu'nun flaş bir açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Takımı ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları devam ediyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Almanya Futbol Federasyonu'nun flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Takımı ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu.

ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NUN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
"U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir."

Stefan Kuntz Türkiye’ye mi geliyor? STEFAN KUNTZ TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

İşte Stefan Kuntz’un Türk yardımcısı İŞTE STEFAN KUNTZ'UN TÜRK YARDIMCISI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA