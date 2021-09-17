Almanya Futbol Federasyonu’ndan Stefan Kuntz açıklaması! Sözleşmesi feshedilecek

ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NUN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir."