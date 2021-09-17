Almanya Futbol Federasyonu'ndan Stefan Kuntz açıklaması! Sözleşmesi feshedilecek
Almanya Futbol Federasyonu'nun flaş bir açıklama geldi. Yapılan duyuruya göre, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Takımı ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları devam ediyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti.
Almanya Futbol Federasyonu'nun flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Takımı ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu.
ALMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NUN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
"U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!
- YKS ek tercih ücreti ne kadar kaç TL? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? (YKS ek tercih kılavuzu)
- 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak?
- YKS 2. ek tercih taban puanı kaç? 2021 üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar nedir? ÖSYM kılavuz!
- 2021 Teknofest kayıt nasıl yapılır? Teknofest online başvuru ekranı! Bu yıl Teknofest nerede yapılacak?
- Gelinim Mutfakta kim kazandı? 17 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Bu hafta kim gitti?
- Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…
- Günlük 115-108-81 TL kazanarak güle oynaya iş sahibi olun! Toplam 3.450 TL maaşla hem okul hem iş…
- Ömerli Barajı nerede? 18 Eylül MasterChef 70. bölümün çekildiği Ömerli Barajı nereye bağlı? Hangi ilçede?
- 2021 VGM başvuru tarihleri! VGM burs başvurusu ne zaman? VGM bursu kimler alabilir?
- GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?
- Celal Şengör Saniye Güven Neumann (Atayman) kimdir? Celal Şengör Saniye kaç yaşında, hangi üniversitede?