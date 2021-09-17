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Frankfurt maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan penaltı yorumu

SPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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Frankfurt maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’dan penaltı yorumu

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak karakteri, özgüveni ve kalitesi var. Biz bir aileyiz. Kazandığımız, kaybettiğimiz veya bir penaltı kaçırdığımız zaman hep birlikteyiz." dedi.

Vitor Pereira, Frankfurt - Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:

Eminim ki Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Frankfurt'u baskı altına aldık, son dakikada maçı kazanabilirdik. Takımımızın oynadığı oyundan memnunum. Kolay olmayacak, çekişmeli bir grup. Takımımın her maçtan 3 puanı çıkarmak için heyecanı, hırsı var. Pelkas'ın o penaltıyı atacak karakteri, özgüveni ve kalitesi var. Biz bir aileyiz. Kazandığımız, kaybettiğimiz veya bir penaltı kaçırdığımız zaman hep birlikteyiz.

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