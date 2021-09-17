Frankfurt maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan penaltı yorumu
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak karakteri, özgüveni ve kalitesi var. Biz bir aileyiz. Kazandığımız, kaybettiğimiz veya bir penaltı kaçırdığımız zaman hep birlikteyiz." dedi.
Vitor Pereira, Frankfurt - Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:
Eminim ki Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Frankfurt'u baskı altına aldık, son dakikada maçı kazanabilirdik. Takımımızın oynadığı oyundan memnunum. Kolay olmayacak, çekişmeli bir grup. Takımımın her maçtan 3 puanı çıkarmak için heyecanı, hırsı var. Pelkas'ın o penaltıyı atacak karakteri, özgüveni ve kalitesi var. Biz bir aileyiz. Kazandığımız, kaybettiğimiz veya bir penaltı kaçırdığımız zaman hep birlikteyiz.