Frankfurt - Fenerbahçe mücadelesinde Almanlar Mesut Özil'e yabancı madde fırlattı
Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 48. dakikasında köşe vuruşuna giden Mesut Özil'e Alman taraftarlar yabancı madde attı. Özil, taraftarlara öpücük atarak karşılık verdi. Fenerbahçe'nin golünü Mesut Özil'in kaydetmesi ise oldukça manidardı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında sahneye çıkan Fenerbahçe'de, Alman taraftarlardan Mesut Özil'e yabancı madde atıldı.
Mücadelenin 48. dakikasında korner kazanan F.Bahçe'de Mesut Özil, köşe vuruşunu kullanmaya gittiği sırada yabancı maddeler fırlatıldı.
32 yaşındaki yıldız isim buna karşılık Alman taraftarlara öpücük atarak karşılık verdi.
İşte o anlar:
*Görüntüler Exxen'den alınmıştır.
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