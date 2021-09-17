Fenerbahçe'nin grubunda Olympiakos Royal Antwerp'i 2-1 yendi
Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ilk hafta maçında Olympiakos, Royal Antwerp'i 2-1 yendi. Yunan ekibi 30 Eylül tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Frankfurt ise aynı gün Antwerp'e konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ilk hafta maçında Olympiakos, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp, Olympiakos'a konuk oldu. Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 52'nci dakikadsına Youssef El-Arabi'nin attığı golle Olympiakos 1-0 öne geçti. 74'üncü dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak Royal Antwerp forması giyen Mbwana Samatta'nın golüyle deplasman ekibi beraberliği yakaladı. 87'nci dakikada Oleg Reabcuik'in ağları sarsmasıyla Olympiakos, durumu 2-1'e getirdi. 90'ıncı dakikada Royal Antwerp'te Jelle Bataille, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Olympiakos kendi evinde Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt'un yer aldığı D Grubu'nda; Olympiakos 3 puanla ilk haftayı lider kapatırken, Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt 1'er puan aldı.
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