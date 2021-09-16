Frankfurt Fenerbahçe maç özeti! FB Frankfurt özet, golleri, önemli anları!
Frankfurt Fenerbahçe maç özeti ve önemli anları sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya deplasmanında Frankfurt ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşma aynı şekilde sonuçlandı. Karşılaşmanın özet görüntülerini izlemek isteyenler detayları araştırılıyor.
Uefa Avrupa Ligi karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Frankfurt takımıyla karşılaştı. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. İlk yarısı beraber biten karşılaşma aynı şekilde sonuçlandı. Karşılaşmanın özet görüntülerini izlemek isteyenler detayları araştırıyor.
Maçtan dakikalar
NET POZİSYON KAÇTI! 1.dakikada Frankfurt köşe vuruşu paslaşarak kullandı, Fenerbahçeli oyuncuları topu kaptı hızlı oynadı. Savunmanın arkasına sarkan Rossi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda cılız bir vuruş yaptı ve net fırsatı kullanamadı
GOLLL!!! 10.dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Mesut Özil pasını verdi Osayi-Samuel kale sahasında vurdu şutu direkten döndü ardından Rossi vurdu kaleciden seken topu Mesut Özil tamamladı ve golü attı. VAR incelemesi sonucu hakem ofsayt olmadığına karar verdi ve golü verdi.
OFSAYT! 17.dakikada Kamada savunmanın arkasına sarktı şutunu kaleci Altay çıkardı ancak pozisyonun sonunda hakem ofsayt olduğunu işaret etti.
21.dakikada Mert Hakan ceza sahası dışından vurdu şutu kaleyi bulmadı
ALTAY ÇIKARDI! 23.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Kostic yakın mesafeden vurdu kaleci Altay son anda çıkardı
40.dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı Serdar vurdu şutu kalecide kaldı
GOL! 41.dakikada Frankfurt, Lammers ile skoru 1-1 yaptı. Savunmanın arkasına sarkan Kostic yerden bıraktı boş kaleye Lammers vurdu ve golü attı.
45+2.dakikada sağ kanattan gelen ortayı savunma uzaklaştırmak istedi gelişine Valencia vurdu ama top auta gitti
İlk yarı 1-1 berabere sona erdi
İkinci yarı başladı. İki takımda da devre arasında oyuncu değişikliği olmadı.
48.dakikada sağ kanattan korneri Mesut Özil kullandı ortasını savunma çıkardı
50.dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
55.dakikada Frankfurt atağında Durm vurdu şutu savunmamıza çarpıp kornere gitti.
GOL İPTAL! 59.dakikada sol kanattan Kamada kaçtı yerden pasına Lammers vurdu top filelere gitti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi
70.dakikada sol kanattan Szalai ortaladı ancak topu kaleci aldı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 72.dakikada Frankfurt takımında Borre çıktı Hauge girdi
ALTAY ÇIKARDI! 74.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kostic şutunu çekti kaleci Altay topu çıkardı seken topa Kostic bir kez daha hamle yaptı ancak bu kez de araya Kim Min-Jae girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı
4 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN! 75.dakikada Valencia, Mesut, Mert Hakan ve Ferdi çıktı Berisha, Pelkas, Max Meyer ve Muhammed girdi
SARI KART! 82.dakikada Max Meyer orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
SARI KART! 85.dakikada Fenerbahçe'de bu kez Gustavo sarı kart gördü
PENALTI! 90.dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Rossi ara pasını verdi Pelkas kaleciyi geçti ancak darbesi sonucu yerde kaldı hakem tereddütsüz penaltı kararını verdi
GOL İPTAL!! 90+2.dakikada Fenerbahçe, Berisha ile öne geçti ancak gol iptal oldu. Pelkas'ın penaltısını kaleci Trapp kurtardı, seken topa Berisha vurdu ve golü attı ancak VAR incelemesi sonucu Berisha'nın golü iptal oldu
Maç 1-1 berabere sona erdi
Frankfurt-Fenerbahçe ilk 11'leri...
Frankfurt: Trapp, Durm, Da Costa, N'Dicka, Hinteregger, Sow, Jakic, Borre, Kamada, Kostic, Lammers
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Valencia ve Rossi
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