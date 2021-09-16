Frankfurt Fenerbahçe maç özeti! FB Frankfurt özet, golleri, önemli anları!

GOL İPTAL! 59.dakikada sol kanattan Kamada kaçtı yerden pasına Lammers vurdu top filelere gitti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi

70.dakikada sol kanattan Szalai ortaladı ancak topu kaleci aldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 72.dakikada Frankfurt takımında Borre çıktı Hauge girdi

ALTAY ÇIKARDI! 74.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kostic şutunu çekti kaleci Altay topu çıkardı seken topa Kostic bir kez daha hamle yaptı ancak bu kez de araya Kim Min-Jae girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı