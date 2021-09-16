Milli Takım'ın yeni antrenörü Stefan Kuntz'a Türk yardımcı: Mustafa Doğan iddiası
A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından TFF, Alman hoca Stefan Kuntz isminde karar kıldı. Kuntz'un yardımcılığı ise Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mustafa Doğan'ın yapacağı iddia edildi.
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü netleşti. TFF Yönetimi, Alman hoca Stefan Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti.
2024'E KADAR ANLAŞMA
Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.
YARDIMCI MUSTAFA DOĞAN OLACAK İDDİASI
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nı Stefan Kuntz'a emanet etmeye hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu, Alman hocanın yardımcısı olarak da Mustafa Doğan'ı seçti. Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Doğan'ın UEFA A lisansı bulunuyor.
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