Milli Takım’ın yeni antrenörü Stefan Kuntz’a Türk yardımcı: Mustafa Doğan iddiası

2024'E KADAR ANLAŞMA

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.