Borussia Dortmund maçında sakatlanmıştı Beşiktaş’tan resmi açıklama geldi

Konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Brezilyalı savunmacının yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.