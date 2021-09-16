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Borussia Dortmund maçında sakatlanmıştı Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Borussia Dortmund maçında sakatlanmıştı Beşiktaş’tan resmi açıklama geldi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Borussia Dortmund maçında sakatlanan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Brezilyalı savunmacının yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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