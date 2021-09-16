GS Lazio şifresiz izleme yolları! Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanalar hangileri?

GALATASARAY LAZİO ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

Azerbaycan'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan CBC Sport, Karabağ- Basel maçının Galatasaray - Lazio maçıyla aynı saatte olması nedeniyle Galatasaray maçını yayınlamayacak.

Galatasaray - Lazio maçı şifresiz olarak Exxen'de yayınlanacak. Maçı şifresiz ve yasal bir şekilde izlemek için Exxen platformu üyesi olmanız ve spor paketini satın almanız gerekiyor.