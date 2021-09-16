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GS Lazio şifresiz izleme yolları! Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanalar hangileri?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021
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GS Lazio şifresiz izleme yolları! Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanalar hangileri?

GS Lazio şifresiz izleme yolları nelerdir? GS Lazio maçı şifresiz veren kanallar hangileri? UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray’ın Lazio ile oynayacağı maç merakla bekleniyor. E Grubu’ndaki ilk maçlarda Galatasaray’ın Lazio ile maçı saat 19:45’te başlayacak. Peki; Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanallar hangileri? GS Lazio şifresiz izleme yolları!

Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanallar hangileri? GS Lazio şifresiz izleme yolları arama motorlarında sorgulanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptaki ilk maçında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki; GS Lazio şifresiz izleme yolları nelerdir? Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

GALATASARAY LAZİO ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

Azerbaycan'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan CBC Sport, Karabağ- Basel maçının Galatasaray - Lazio maçıyla aynı saatte olması nedeniyle Galatasaray maçını yayınlamayacak.

Galatasaray - Lazio maçı şifresiz olarak Exxen'de yayınlanacak. Maçı şifresiz ve yasal bir şekilde izlemek için Exxen platformu üyesi olmanız ve spor paketini satın almanız gerekiyor.

Almanya'da DAZN Fransa'da beIN Sports mücadeleyi şifreli yayınlayacak.

Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA


SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge

Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD


Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC sport hd
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