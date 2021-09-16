Canlı I Galatasaray - Lazio canlı anlatım izle! Galatasaray - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Son dakika spor haberi... Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio'yu İstanbul'da ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Sarri yönetimindeki Lazio'da bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriq ve Ciro İmmobile, Milinkovic-Savic gib isimler dikkat çekiyor. İşte kritik karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaberhaberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.
ASLAN'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5.MAÇ
Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.
SON 8 MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet ve beraberlik aldı.
EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.
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