Marcao ve Kerem Aktürkoğlu Lazio maçı öncesi el ele tribünleri selamladı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı takımın oyuncularından Marcao ve Kerem Aktürkoğlu el ele tribünleri selamladı. İşte o görüntüler...
GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.
Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.