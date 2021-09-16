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Marcao ve Kerem Aktürkoğlu Lazio maçı öncesi el ele tribünleri selamladı

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Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Marcao ve Kerem Aktürkoğlu Lazio maçı öncesi el ele tribünleri selamladı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı takımın oyuncularından Marcao ve Kerem Aktürkoğlu el ele tribünleri selamladı. İşte o görüntüler...

GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.

Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.

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