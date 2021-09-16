Galatasaray Lazio maç özeti! GS Lazio özet, golleri, önemli anları!

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne yer aldı.

Fatih Terim, Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Luyindama ile Emre Kılınç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu futbolcuların yerine Marcao ile Taylan Antalyalı'ya görev verdi.

- Affedilen Marcao ilk 11'de

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için bir süre kadro dışı kalan Brezilyalı stoper Marcao, affedilmesinin ardından ilk kez bir maçta forma giydi.

Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos'ta yapılan GZT Giresunspor maçında Kerem'e şiddet uygulayan ve kırmızı kart gören Marcao'ya Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza verdi.