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GS Lazio şifreli mi, şifresiz mi? 16 Eylül UEFA GS Lazio maçı şifresiz canlı yayın var mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021
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GS Lazio şifreli mi, şifresiz mi? 16 Eylül UEFA GS Lazio maçı şifresiz canlı yayın var mı?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadele edecek temsilcimi Galatasaray, gruptaki ilk maçında İtalya’nın güçlü ekiplerinden Lazio ile karşılaşacak. Turnuvaya seyircisi önünde galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray’ın Lazio ile mücadelesinin canlı yayın bilgileri de araştırılıyor. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak ve 16 Eylül akşamı saat 19:45’te başlayacak mücadele merakla bekleniyor. Peki; GS Lazio şifreli mi şifresiz mi? GS Lazio maçı şifresiz canlı yayın var mı? İşte detaylar!

GS Lazio şifreli mi şifresiz mi? 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi maçı GS Lazio şifresiz canlı yayın merakla bekleniyor. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:45'te ilk düdüğü çalacak mücadelenin yayıncı bilgileri de araştırılıyor. Peki; GS Lazio şifreli mi şifresiz mi? GS Lazio maçı şifresiz vanlı yayın var mı? İşte yanıtı!

GS LAZİO MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Saat 19:45'te başlayacak maçın yayıncısı Exxen olacak. Dijital yayın kuruluşu olan Exxen üzerinden spor paketi sahipleri mücadeleyi şifresiz şekilde izleyebilir.

EXXEN ÜYELİK PAKETLERİ

-Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

-Exxen + Spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

-Exxen + Spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 kuruş ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamlı 49,80 kuruş olarak açıklandı.

-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamsız ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

EXXEN NASIL İZLENİR?

- EXXEN ile UEFA Süper Lig maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

-Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

-Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

-Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.

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