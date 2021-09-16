Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başladı. E Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, gruptaki ilk sınavını Lazio karşısında verecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Arda Turan, Sacha Boey, Sofiane Feghouli ve Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, canlı yayın nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi GS maçı saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

GALATASARAY-LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Maçı canlı takip edebilmek için Exxen spor paketine üye olmak gerekiyor.

Karşılaşmada, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Dördüncü hakem ise David Smajc olacak.