Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, canlı yayın nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi GS maçı saat kaçta başlayacak?
Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek. Galatasaray, yaptığı son 8 resmi maçta mağlup olmazken dörder galibiyet ve beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak istiyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, canlı yayın nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi GS maçı saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başladı. E Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, gruptaki ilk sınavını Lazio karşısında verecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Arda Turan, Sacha Boey, Sofiane Feghouli ve Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, canlı yayın nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi GS maçı saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
GALATASARAY-LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Maçı canlı takip edebilmek için Exxen spor paketine üye olmak gerekiyor.
Karşılaşmada, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Dördüncü hakem ise David Smajc olacak.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.
Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.
SON 8 MAÇINDA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.
Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet ve beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
Lazio ise bu sezon Serie A'da çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 4 gole engel olamadı.
HÜCUMDA SORUN YAŞAMAYAN GALATASARAY'DA SAVUNMA ZORLANIYOR
Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 4 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 müsabakanın 9'unda ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.
Süper Lig'deki 4 maçta 8 gol atıp 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.
SON 2 MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Galatasaray, oynadığı son 2 resmi müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.
LAZİO'DA TANIDIK İSİM
İtalyan temsilcisinde Türk futbolseverlerin yakında tanıdığı Vedat Muric forma giyiyor.
Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Kosovalı santrfor, bu kez Lazio formasıyla Galatasaray'ın karşısına çıkacak.
LAZİO İLE 5. RANDEVU
Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak.
Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.
MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR
Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.
Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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