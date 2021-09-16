Frankfurt Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında oynadığı 232 maçta 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, Kupa 2'de çıktığı 118 müsabakanın 51'ini kazandı, 27'sinde berabere kaldı ve 40'ından mağlup ayrıldı. Peki, Frankfurt Fenerbahçe maçı saat kaçta? 2021 Eintracht Frankfurt FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte haberin detayları...

FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı 16 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek.