Frankfurt Fenerbahçe maçı saat kaçta? 2021 Eintracht Frankfurt FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Frankfurt Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, gruptaki ilk sınavını Frankfurt karşısında verecek. Peki, Frankfurt Fenerbahçe maçı saat kaçta? 2021 Eintracht Frankfurt FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte cevaplar...
Frankfurt Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında oynadığı 232 maçta 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, Kupa 2'de çıktığı 118 müsabakanın 51'ini kazandı, 27'sinde berabere kaldı ve 40'ından mağlup ayrıldı. Peki, Frankfurt Fenerbahçe maçı saat kaçta? 2021 Eintracht Frankfurt FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte haberin detayları...
FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı 16 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Karşılaşmada, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan Miha Zajc'ın kamp kadrosunda olup olmayacağı şüpheli.
Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyen Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın ise Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer alması bekleniyor.
FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 233. KEZ SAHNE ALACAK
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak.
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.
"KUPA 2"DE 119. MÜSABAKA
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 119. maçını oynayacak.
Bu kulvarda 118 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 160 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı.
VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 19. MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 19. kez sahne alacak.
Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda fileleri 25 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü.
EİNTRACHT FRANKFURT İLE 2. RANDEVU
Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım daha önce 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında mücadele etmişti. İstanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı.
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