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Exxen frekans bilgileri: Exxen televizyondan nasıl, nereden izlenir? EXXEN televizyona nasıl bağlanır, yüklenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021
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Exxen frekans bilgileri: Exxen televizyondan nasıl, nereden izlenir? EXXEN televizyona nasıl bağlanır, yüklenir?

Exxen televizyondan nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları bu yıl Exxen üzerinden yayınlanacak. Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın mücadelelerini takip etmek isteyenler üyelik bilgilerini merak ediyor. İşte, Exxen televizyondan nasıl izlenir? EXXEN televizyona nasıl bağlanır, ayarlanır?

Exxen televizyondan nasıl izlenir? EXXEN televizyona nasıl bağlanır, ayarlanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platforumu bu sene avrupma müsabakalarını canlı yayınlayacak. Mücadeleleri takip etmek isteyenler üyelik ve frekans bilgileri hakkında sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Exxen televizyondan nasıl izlenir? EXXEN televizyona nasıl bağlanır, ayarlanır?

EXXEN FREKANS BİLGİLERİ VAR MI?

Exxen dijital platform olduğu için frekans bilgileri bulunmamaktadır. Karşılaşmaları canlı izlemek için üyelik oluşturmaları gerekmektedir.

EXXEN HANGİ TV'LERDE VAR?

Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde, Android TV'de yani dilediği zaman, dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda yer alıyor.

EXXEN TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor.Bu marklar:Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta.

Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:

Samsung

Vestel

Arçelik

Beko

Grundig

Philips

Sunny

Regal.

Toshiba

Altus

Onvo

Saba

Nordmende

Axen

Woon

Hi-Level

Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen çok yakında LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da destekleyeceğini açıkladı.

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