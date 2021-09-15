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Exxen çöktü mü son dakika! Exxen sunucu şu an yanıt vermiyor hatası nedir? Exxen neden açılmıyor?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Exxen çöktü mü son dakika! Exxen sunucu şu an yanıt vermiyor hatası nedir? Exxen neden açılmıyor?

Son dakika... Exxen çöktü mü? Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a karşı oynayacağı maç saat 19.45'te başladı. Exxen platformunda yayınlanan karşılaşmayı izlemek isteyenler "sunucu şu an yanıt vermiyor" hatası ile karşı karşıya kaldı. Peki, Exxen çöktü? Exxen sunucu şu an yanıt vermiyor hatası nedir? Exxen neden açılmıyor? Exxen Spor ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

Exxen çöktü mü? Exxen dijital platformu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşması başladı. Exxen'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçını açmaya çalışan kullanıcılardan bazıları "sunucu şu an yanıt vermiyor" hatasıyla karşılaştı. Peki, Exxen çöktü? Exxen sunucu şu an yanıt vermiyor hatası nedir? Exxen neden açılmıyor? Exxen Spor ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

Exxen'de yoğunluktan dolayı ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Beşiktaş - Borussia Dortmunda maçı başlamadan dakikalar önce Exxen'de "Sunucu şu an yanıt vermiyor" hatası görüldü. Ancak sorun kısa süre içerisinde çözüldü.

EXXEN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşmasını canlı izleyebilmek için Exxen'e üye olmanız gerekiyor.

www.exxen.com.tr adresine giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz. Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.

EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK

Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.

EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

EXXEN TİCARİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxenspor ticari paketler kapsamında tek cihazlı, üç cihazlı ve beş cihazlı kullanım paketleri bulunuyor. Sezonluk paket kapsamında ücretler şu şekilde:

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