Exxen çöktü mü son dakika! Exxen sunucu şu an yanıt vermiyor hatası nedir? Exxen neden açılmıyor?

Exxen çöktü mü? Exxen dijital platformu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşması başladı. Exxen'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçını açmaya çalışan kullanıcılardan bazıları "sunucu şu an yanıt vermiyor" hatasıyla karşılaştı. Peki, Exxen çöktü? Exxen sunucu şu an yanıt vermiyor hatası nedir? Exxen neden açılmıyor? Exxen Spor ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

Exxen'de yoğunluktan dolayı ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Beşiktaş - Borussia Dortmunda maçı başlamadan dakikalar önce Exxen'de "Sunucu şu an yanıt vermiyor" hatası görüldü. Ancak sorun kısa süre içerisinde çözüldü.

EXXEN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşmasını canlı izleyebilmek için Exxen'e üye olmanız gerekiyor.

www.exxen.com.tr adresine giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz. Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.