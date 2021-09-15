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Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan Frankfurt maçı öncesi Mesut Özil açıklaması

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Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’dan Frankfurt maçı öncesi Mesut Özil açıklaması

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Sarı Lacivertli ekip grubun ilk maçında Alman temsilcisi Frankfurt ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi takımın son durumunu değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması geldi.

Fenerbahçe bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Sarı lacivertlilerin Avrupa serüveni Eintracht Frankfurt maçı ile başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde temsilcimizin teknik direktörü Vitor Pereira ve futbolculardan Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

Bright Osayi-Samuel'in açıklamalarından satır başları:

"Her gün geliştiğimi düşünüyorum. Son maç 3 puan alsak güzel olurdu. Gösterdiğim iyi oyunu ve golü yarına da taşımak istiyorum."

"Gerçekten çok iyi bir maç olacak. Son 5 maçımızda çok iyi oynadık. Yeni bir hocamız olmasına rağmen iyi performans sergiledik. Bu turnuva bizim için hem bir fırsat, hem de bir test olacak."

Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları:

"Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak. Yarın teknik ve kaliteli bir takım görmek istiyorum, pozitif bir oyun ve hırs da görmek istiyorum. Yarınki rakibimize karşı oynamak bizim için bir fırsat, çok fazla Türk taraftar olacaktır."

"Ben yarın teknik ve taktik olarak kaliteli bir takım görmek istiyorum. Kolay olmayacak ama buraya gelmemizi sağlayan öz güveni göstermemiz gerekiyor."

"Büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Yarınki maçtan beklentim taraftarlarımızı mutlu etmek."

"Sivaasspor maçından sonra daha çok rejenerasyon antrenmanı yaptık. Sakat oyuncularımız da kademe kademe bize dahil olacaklar."

"Mesut, yarınki maç için çok hırslı. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Takımın kaptanlarından biri. Bizim için çok önemli. Yarın ona iyi bir maç diliyorum."

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