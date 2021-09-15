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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Borussia Dortmund maçı sonrasında konuştu: Golü erken bulsaydık başka bir oyun ortaya çıkabilirdi

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Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Borussia Dortmund maçı sonrasında konuştu: Golü erken bulsaydık başka bir oyun ortaya çıkabilirdi

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ilk maçında ağırladığı sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın oyuncularından memnun olduğunu ifade ederken "Golü erken bulsaydık başka oyun ortaya çıkabilirdi. Şanssızlığımız da olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yenilmelerine rağmen sergiledikleri performanstan memnun olduklarını söyledi.

"GOLÜ ERKEN BULSAYDIK..."

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Üst seviye bir takımla karşılaştıklarını belirten Sergen Yalçın, "Seviye ve tempo olarak çok yüksek bir maçtı. Bu tür maçları oynamak kolay değil. Maçın tamamında rakibe karşı koyabildiğimizi ve oyun olarak cevap verebildiğimizi düşünüyorum. İlk golü biz atsaydık başka oyun olacaktı. Onlar atınca, onların istediği oyun oldu. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlasak başka oyun olabilirdi. Golü erken bulsaydık başka oyun ortaya çıkabilirdi. Şanssızlığımız da olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların isteğini ve mücadelesini beğendim. Diğer takımlarla başa baş mücadele edeceğimizi hissettik. Kötü bir başlangıç yaptık ama 5 maç var, her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

MAÇI KAYBETTİK AMA BAŞKA ŞEYLER KAZANDIK

Bu karşılaşmadan önemli dersler çıkaracaklarını aktaran Yalçın, "1 metre, yarım metre önümüze düşmeyen toplar var. Onlara karşı bu kadar mücadele etmek, kırılma anlarının olması bizi çok ümitlendirdi. Skor anlamında olmasa da bizi tatmin edebilecek bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Maçı kaybettik ama başka şeyler de kazandık. Mücadele ve koşu seviyeleri yeterli ancak küçük ayrıntılar çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Taçtan yediğimiz gol takımın psikolojik olarak düşmesinin sebebi. Bu seviyede olmaması gereken bir şey. Ancak artıların daha fazla olduğunu düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

KUNTZ HAYIRLI OLSUN

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın başına Beşiktaş'tan takım arkadaşı Alman teknik adam Stefan Kuntz'un getirileceği iddialarıyla ilgili, "Hayırlı olsun. Benim yorumlayacağım bir konu değil. Bizden bir yardım istenirse elimizden geleni yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.

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