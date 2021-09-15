Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek olan Beşiktaş, 8. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 45. maçına çıkacak. Almanya temsilcisini yenerek gruba iyi sonuçla başlamak isteyen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. mücadele edecek. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte cevaplar...
BEŞİKTAŞ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba saat 19:45'te başlayacak. Vodafone Park'taki mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
SON 5 AVRUPA MAÇINDA 1 GALİBİYETİ VAR
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.
SERGEN YALÇIN'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ
Yarınki mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.
Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.
Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.
GÖZLER PJANİC VE BATSHUAYİ'DE OLACAK
Yarın oynanacak karşılaşmada gözler, Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyen Pjanic, yarın oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 225. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 45. MAÇ
Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini yapacak.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol gördü.
GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.
Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
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- Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi?
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