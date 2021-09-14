Galatasaray'ın 3. forması tanıtıldı! Dikkat çeken detay
Son dakika haberine göre: Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği alternatif formanın tanıtımı yapıldı. İstanbul'un tutkusundan ilham alındığı belirtilen formada alev ve gül desenleri kullanıldı.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yeni sezonda giyeceği 3. formasının tanıtımını yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, beyaz renkte hazırlanan yeni forma için, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" ifadeleri kullanıldı.
Taraftarların beğenisine sunulan ve satışına başlanan formanın fiyatı 399 TL olarak belirlendi.
İLK 2 FORMA TEMMUZ AYINDA TANITILMIŞTI
Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezonda giydiği iç saha ve deplasman formaları, Temmuz ayı içerisinde tanıtılmıştı.
İşte Galatasaray'ın iç saha ve deplasman formaları;
İÇ SAHA FORMASI
DEPLASMAN FORMASI
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