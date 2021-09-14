14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Son dakika: Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 14.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Süper Lig’de 5 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Adana Demirspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep'in, ligde son hafta oynadıkları karşılaşmalardaki talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA