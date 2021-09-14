Ronaldolu Manchester United, Young Boys’a mağlup oldu

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artıran ev sahibi ekip, 66'ncı dakikada Ngamaleu ile skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında ise Manchester United'dan Jesse Lingard'ın pas hatası sonucunda ceza sahasında topla buluşan Siebatcheu, attığı golle maça son noktayı koydu: 2-1.

Bu sonuçla birlikte Young Boys gruba 3 puanla başlarken, Manchester United ise ilk haftayı puansız geçti.

SEVILLA - SALZBURG MAÇINDA KAZANAN YOK

Öte yandan Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında ise Sevilla ile Salzburg karşı karşıya geldi. Deplasman ekibinin ilk yarısında 2 penaltı kaçırdığı ve ev sahibi ekipten En Nesyri'nin 50'nci dakikada kırmızı kart gördüğü müsabaka; 21'inci dakikada Sucic ve 42'nci dakikada Rakitic'in kaydettiği gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.