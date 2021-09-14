Fenerbahçe'de Mesut Özil yolcu! Yıldız futbolcuya ABD'den talip var
Sarı Kanarya'nın Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ile ilgili önümüzdeki Ocak ayı belirleyici olacak. Teknik direktör Vitor Pereira'nın yetersiz bulduğu yıldız futbolcu Mesut Özil, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili önümüzdeki ocak ayında sürpriz bir gelişme yaşanabilir.
OYNADIĞI FUTBOLLA GÖZE GİREMEDİ
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında fizik olarak hazır olmadığı için bekleneni veremeyen Mesut Özil, bu sezon başı takımla çalışmasına rağmen şu ana kadar oynadığı futbolla göze giremedi.
PEREIRA FİZİK GÜCÜNÜ YETERLİ BULMADI
Teknik direktör Vitor Pereira'nın fizik gücünü yeterli bulmadığı yıldız futbolcudan memnun olmadığı Mesut'un da bunun üzerine devre arasında ABD'den gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı iddia edildi.
Öte yandan bu sezon oynamadığı maçlarda sakat olduğu belirtilen Mesut'un bu karşılaşmalarda görev almak istediği ancak Pereira tarafından dinlendirildiği belirtildi.
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