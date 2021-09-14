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Galatasaray'da fatura 2 oyuncuya kesildi

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Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Galatasaray’da fatura 2 oyuncuya kesildi

Trabzonspor karşısında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray'da alınan tek puanın faturası 2 oyuncuya kesildi. Terim'in "Bazı oyuncular bir an önce formunu bulmalı. Yoksa formayı bir daha almak kolay olmayacak" sözlerinin muhatabı Babel ve Luyindama oldu.

Galatasaray 'da Trabzonspor beraberliğinin faturası, Babel ve Luyindamaya kesildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Bazı oyuncular bir an önce formunu bulmalı. Yoksa formayı bir daha olmak kolay olmayacak" derken, bu iki ismi işaret ettiği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Babel ve Luyindama'nın yerine yeni bir formül arıyor. Arda Turan'ın sakatlıktan döndükten sonra Babel yerine joker görevi vereceği, savunmada da Luyindama'nın oynaması gereken zamanlarda Alpaslan'ın tercih edileceği belirtiliyor. Terim, 20 yaşındaki genç stoperi Kaan Arslan'a da süre vererek, onu da yoğun tempodaki rotasyona dahil etmeye hazırlanıyor.

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