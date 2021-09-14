Exxen tek maç üyelik var mı? Exxen spor Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl izlenir? Tek maç olacak mı?

Exxen tek maç üyelik var mı? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformunda 3 yıl boyunca yayınlanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin üyelik ücreti belli oldu. Temsilcilerimizin heyecan dozu yüksek geçecek maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen'de tek maç üyeliğin olup olmadığını araştırıyor. Peki, Exxen tek maç üyelik var mı? Exxen spor Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl izlenir? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tek maç üyeliği olacak mı?

EXXEN TEK MAÇ ÜYELİK VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Exxen dijital platformunda tek maç üyelik bulunmuyor. Karşılaşmaları izleyebilmek için Exxenspor paketini satın almanız gerekiyor. Exxenspor paketi ne kadar? İşte cevabı...