Exxen tek maç üyelik var mı? Exxen spor Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl izlenir? Tek maç olacak mı?
Exxen tek maç üyelik var mı? 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen dijital platformunda yayınlanacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler, tek maç üyelik olup olmadığını araştırıyor. Exxen tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Exxen tek maç üyelik var mı? Exxen spor Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl izlenir? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tek maç üyeliği olacak mı? İşte cevaplar...
Exxen tek maç üyelik var mı? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformunda 3 yıl boyunca yayınlanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin üyelik ücreti belli oldu. Temsilcilerimizin heyecan dozu yüksek geçecek maçlarını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen'de tek maç üyeliğin olup olmadığını araştırıyor. Peki, Exxen tek maç üyelik var mı? Exxen spor Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl izlenir? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tek maç üyeliği olacak mı?
EXXEN TEK MAÇ ÜYELİK VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Exxen dijital platformunda tek maç üyelik bulunmuyor. Karşılaşmaları izleyebilmek için Exxenspor paketini satın almanız gerekiyor. Exxenspor paketi ne kadar? İşte cevabı...
EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL'dir. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 TL olacak.
Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL
Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL
EXXENSPOR PAKETİNE SMS'LE ÜYELİK
Exxenspor paketine SMS ile de üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndermeniz yeterli.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.
Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?
Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.
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