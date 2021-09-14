Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Avrupa futbolunu kulüpler düzeyinde iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, E Grubu'nda mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS Lazio maçı canlı nereden izlenir? İşte cevaplar...

GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç Exxen platformundan yayınlanacak. Maçı canlı takip edebilmek için Exxen spor paketine üye olmak gerekiyor.

Karşılaşmada, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Dördüncü hakem ise David Smajc olacak.

GALATASARAY SONUNU GETİREMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanında 2-2'lik sonuç aldı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve teknik heyetin planladığı gibi ilk 35 dakikaya geçiren sarı-kırmızılılar Emre Kılınç'ın attığı gollerle 2-0 öne geçerken, devreye girmeden hemen önce topu ağlarında görmeye engel olamadı. Aynı son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasındaki gibi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmada Galatasaray, rakibinden ikinci golü de yemiş ve mücadele 2-2 sona ermişti. Trabzon deplasmanında da bu benzerlik devam etti ve bordo-mavililer Nwakaeme ile ikinci golü bulup durumu eşitledi. Cimbom iki maç üst üste hem Kasımpaşa hem de Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçip maçı 2-2 tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son iki mücadelesinde müsabakaların sonunu getiremedi.

LAZIO MESAİSİ

Galatasaray'da teknik heyet, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçı üzerinde çalışmaya zaman kaybetmeden başladı. Sarı-kırmızılı teknik ekip Galatasaray'ın son iki maçta yaşadığı sendromun alışkanlık haline gelmemesi adına kritik karşılaşmaya kadar mental çalışma da yapacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp son iki haftadır oluşan olumsuz havayı dağıtmayı hedefliyor.

HAMLELER TARTIŞILIYOR

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in oyuna yaptığı müdahaleler ve hamleler tartışılıyor. Emre Kılınç'ın ağrı hissettiği için mecburi olarak kenara alan tecrübeli teknik adamın özellikle Morutan'ı çıkarması eleştiri oklarının kendine yönelmesine sebep oldu.

DIAGNE KESİLDİ

Galatasaray'da sezona en iyi girişi yapan isimlerden olan Mbaye Diagne, Trabzonspor deplasmanında hiç süre almadı. Kasımpaşa karşılaşmasında ciddi pozisyonlardan yaralanamayan golcü futbolcu, ikinci yarıda kenara alınmıştı ve bordo-mavili takıma karşı da forma giyemedi. Diagne, Lazio maçında forma bekliyor.

HALİL ASİSTLE BAŞLADI

Galatasaray'a transferinin hemen akabinde 11'de şans bulan Halil Dervişoğlu, Trabzonspor karşılaşmasındaki performasıyla takdir toplarken, skora da doğrudan etki etti. Halil, ikinci golde asiste imza attı.

LAZİO, SERİE A'DA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Milan, sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabaka, iki takımın da karşılıklı ataklarıyla başladı.

Ev sahibi Milan, 45. dakikada Rafael Leao ile maçta 1-0 öne geçti.

Kırmızı-siyahlılar, 45+6. dakikada Frank Kessie ile bir penaltı atışından yararlanamayınca, ilk yarı Milan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonra erdi.

Milan, 67. dakikada uzun süreli sakatlıktan çıkan 39 yaşındaki İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Lazio'yu 2-0 yendi.

Bu arada, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Milanlı oyuncularla yaşadığı diyalog sebebiyle maçın hakemi Daniele Chiffi'den kırmızı kart gördü.

Milan, bu sonuçla ligde 3. haftada 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla zirveye çıktı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio ise bu sonuçla, bu sezonki ilk yenilgisini Milan karşısında almış oldu. Lazio, 6 puanla 6. sırada yer aldı.