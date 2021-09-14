Sevilla - Salzburg maçının ilk yarısı tarihe geçti! Tam 4 penaltı kararı

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu Sevilla-Salzburg ve Young Boys-Manchester United maçlarıyla başladı. İspanya'da oynanan Sevilla-Salzburg mücadelesi, oldukça ilginç bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında 4 penaltı kararı çıktı. Bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki getirdi.