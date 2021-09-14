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Sevilla - Salzburg maçının ilk yarısı tarihe geçti! Tam 4 penaltı kararı

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Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Sevilla - Salzburg maçının ilk yarısı tarihe geçti! Tam 4 penaltı kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Sevilla ve Salzburg karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında ise Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında 4 kez penaltı kararı verildi. Bu penaltı atışlarından 2'si golle sonuçlanırken, diğer 2'si kaçtı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu Sevilla-Salzburg ve Young Boys-Manchester United maçlarıyla başladı. İspanya'da oynanan Sevilla-Salzburg mücadelesi, oldukça ilginç bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında 4 penaltı kararı çıktı. Bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki getirdi.

Salzburg'un genç oyuncusu Karim Adeyemi, Sevilla'lı futbolcular tarafından tam 3 kez penaltı yaptırılarak durduruldu. Adeyemi böylelikle, Şampiyonlar Ligi'nde takımına bir maçta üç penaltı kazandıran ilk futbolcu oldu.

Sevilla'da ise 40. dakikada kazanılan penaltıyı tecrübeli orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, golle sonuçlandırdı.

Maçta kazanılan 4 penaltının 2'si golle sonuçlanırken, diğer 2'si kaçırıldı.

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