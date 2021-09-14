E. Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda? E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi grup maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı lacivertli ekip zorlu Almanya deplasmanında 3 puan arayacak! Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler E. Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi olacak? UEFA Avrupa Ligi maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. İşte maçla ilgili tüm detay bilgileri!
E. Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi grup maçında E. Frankfurt ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? Sarı lacivertli taraftarlar bu maçı canlı izlemek istiyor ve maçla ilgili yayıncı bilgilerini öğrenmek istiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe mücadelesini D grubunda sürdürecek. Peki; E. Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda? E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi?
E. FRANKFURT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe ile karşılaşacak. 16 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt müsabakası hazırlıklarına start verdi.
Sivasspor maçında ilk 11de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Dün Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman, diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserandın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursunun tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, bugün yapacağı çalışmayla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
"Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha – B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih."
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- E. Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda? E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi?
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