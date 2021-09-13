Son dakika: Alanyaspor: 1 - Giresunspor: 0 MAÇ SONUCU

36. dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Zeki Yavru, yakınındaki Suleymanov'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

67. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanında topla buluşan Flavio'nun sağ kanada gönderdiği topla buluşan Diabate, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.