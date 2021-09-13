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Son dakika: Alanyaspor: 1 - Giresunspor: 0 MAÇ SONUCU

SPOR
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Son dakika: Alanyaspor: 1 - Giresunspor: 0 MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisinin golünü 8.dakikada Awaziem kaydetti.

Süper Lig 'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile GZT Giresunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Davidson, ceza sahası dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktada yerde kaldı. Faul sonrası Emre Akbaba'nın ceza sahası içine ortasında Awaziem topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Emre Akbaba kafayı vururken, top az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Zeki Yavru, yakınındaki Suleymanov'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

67. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanında topla buluşan Flavio'nun sağ kanada gönderdiği topla buluşan Diabate, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Davidson'un kafayla vurduğu top üstten dışarı çıktı.

80. dakikada hızlı gelişen GZT Giresunspor atağında Sergio, sol kanattan içeriye topu ortaladı. Balde'nin kafa vurulunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çıkardı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

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