Gaziantep FK ligdeki ilk üç puanını aldı I Gaziantep FK 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

BU SEZONKİ İLK ÜÇ PUAN

Ev sahibi ekip 54. dakikada Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Gaziantep FK sezonun ilk 3 puanını kazandı. Konuk ekip Antalyaspor ise 4 puanla kaldı.