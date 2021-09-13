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Gaziantep FK ligdeki ilk üç puanını aldı I Gaziantep FK 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Gaziantep FK ligdeki ilk üç puanını aldı I Gaziantep FK 2-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl kaydetti.

Süper Lig'in 4. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı.

BU SEZONKİ İLK ÜÇ PUAN

Ev sahibi ekip 54. dakikada Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Gaziantep FK sezonun ilk 3 puanını kazandı. Konuk ekip Antalyaspor ise 4 puanla kaldı.

BEŞİKTAŞ ANTALYA'YA KONUK OLACAK

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK önümüzdeki hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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