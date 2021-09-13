Gaziantep FK ligdeki ilk üç puanını aldı I Gaziantep FK 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl kaydetti.
Süper Lig'in 4. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı.
BU SEZONKİ İLK ÜÇ PUAN
Ev sahibi ekip 54. dakikada Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Gaziantep FK sezonun ilk 3 puanını kazandı. Konuk ekip Antalyaspor ise 4 puanla kaldı.
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