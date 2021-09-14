Lazio oyuncusu Lucas Leiva’dan Galatasaray yorumu: Futbol için harika bir ortam olacak

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'nun tecrübeli futbolcusu Lucas Leiva, Perşembe günü oynanacak maça ilişkin konuştu.

Leiva, Serie A'da oynadıkları ve 2-0 mağlup ayrıldıkları Milan müsabakasını artık unutmaları gerektiğini ifade ederken, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

"TÜRK TARAFTARLAR ÇOK TUTKULU"

Levia, kendisine sorulan Galatasaray sorusuna, "Futbol oynamak için harika bir ortam olacak. Türk taraftarlar, futbol konusunda çok tutkulu. Şimdi dinleneceğiz ve sonrasında İstanbul'a gideceğiz. Çok zor bir maç olacak. Gruba iyi bir başlangıç yapmayı umuyoruz." dedi.