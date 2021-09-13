Göztepe’de Cherif Ndiaye isyan bayrağını açtı

Golcü futbolcu, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyorsunuz ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazanıp gol attığımda bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. Ailem ve en başından bana inanan, iyi ve kötü günümde yanımda olan insanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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