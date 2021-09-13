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Göztepe'de Cherif Ndiaye isyan bayrağını açtı

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Göztepe’de Cherif Ndiaye isyan bayrağını açtı

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye sosyal medya hesabı üzerinden isyan bayrağını açtı. Sosyal medyadan ateş püsküren Ndiaye, sert ifadeler kullandı.

Başakşehir karşılaşmasında 1 gol atıp 1 de asist yapan Ndiaye kendisine hakaret edenlere sert bir cevap verdi.

Golcü futbolcu, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyorsunuz ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazanıp gol attığımda bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. Ailem ve en başından bana inanan, iyi ve kötü günümde yanımda olan insanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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