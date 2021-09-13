Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi BJK maçı canlı nereden, nasıl izlenir?

4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş ilk dört maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alırken 7 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi. 1985-1986 sezonundan sonra ilk kez lige 4 maçta gol yemeden başlayan siyah beyazlılarda, kaleci Ersin'le beraber defansın başarısı dikkat çekiyor. 8+3 kuralından dolayı Malatyaspor maçına kale ve defansta 3 Türk futbolcuyla çıkan siyah-beyazlı ekipte, joker Necip bu kez stoperde yer aldı ve yine tüm gücüyle mücadelesini sonuna kadar yaptı. Sol bekte oynayan Rıdvan ise oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. Kaleci Ersin ise belki de Beşiktaş'taki en rahat maçın oynadı ve kalesinde hiç pozisyon yaşamadı.

Bu arada Beşiktaş'ın son bölümünde sahada 7 Türk oyuncuyla oynaması da kadro derinliği açısından dikkat çeken bir görüntüydü.