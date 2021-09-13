Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi BJK maçı canlı nereden, nasıl izlenir?
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş, grubun ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp avantaj yakalamak istiyor. İstanbul'da oynanacak ilk maçın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi BJK maçı canlı nereden, nasıl izlenir? İşte cevaplar...
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu başlıyor. Beşiktaş, ilk hafta maçında çarşamba günü sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak. Süper Lig'in 4'üncühaftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor maçının ardından yeni hücum hattı tam not alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne de iyi sonuçla başlamak istiyor. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi BJK maçı canlı nereden, nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın detayları...
BEŞİKTAŞ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş Borussia Dortmunda maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının biletleri satışa çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmanın biletleri, 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için "www.passo.com.tr" internet sitesinden satışa sunuldu.
Müsabakanın genel bilet satışı ise bugün başlayacak.
İşte bilet fiyatları;
1. Kategori 490TL
2. Kategori 450TL
3. Kategori 390TL
4. Kategori 375TL
5. Kategori 325TL
6. Kategori 295TL
7. Kategori 200TL
8. Kategori 175TL
VIP 100: 1.250TL
VIP 101 – 126: 1.100TL
1903 A-E: 1.400TL
1903 B-D: 1.500TL
1903 C: 1.600TL
BEŞİKTAŞ'TAN VİDA VE TEİXEİRA'NIN SAĞLIK DURUMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Hırvat stoper Vida'nın, ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda ödem ile zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle maçtan çıkan Brezilyalı futbolcu Teixeira'nın ise uyluk arka adalesinde gerilme saptandığı aktarıldı.
İki futbolcunun tedavilerine başlandığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ HÜCUM HATTI TAM NOT ALDI
Beşiktaş, Süper Ligin 4'üncü haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u çok rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek, haftaiçi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde büyük moral depoladı.
Bu karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konu, hiç şüphesiz yeni transferlerin katılmasıyla oluşan yeni hücum hattıydı. Kanada'dan Cuma akşamı döndüğü için teknik direktör Sergen Yalçın tarafından dinlendirilerek kadroya alınmayan Larin'in yerine oynayan N'Koudou ve Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi'den oluşan hücum hattı, maça oldukça tempolu ve seyir zevki yüksek bir oyunla başlayarak ilk 10 dakikada 2-0'ı yakaladı ve maçı ilk bölümde kopardı. Yeni hücum hattının yüksek pas oranı ve buna bağlı olarak rakibi sürekli pres altında tutması, Beşiktaş adına gecenin bir diğer önemli analiziydi. Bu oyun temposunun gelişerek sürmesi ve Larin'in de katılmasıyla, siyah beyazlıların daha güçlü bir oyun ortaya koyması ligin kalanı için çok büyük sürpriz olmayacak.
PJANIC KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
Transferin son günü sürpriz bir şekilde Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic, dün akşamın en çok merak edilen futbolcusuydu. Futbol hayatı boyunca bonservisine toplam 110.5 milyon Euro verilen ve son olarak geçen sezon Barcelona'nın Juventus'a 60 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Bosnalı futbolcu, dün akşam sahanın yıldızıydı. İlk golde Batshuayi'ye tek pasla yaptığı asist, sadece Beşiktaşlı taraftarların değil, izleyen tüm futbolseverlerin büyük takdirini kazandı. Yaptığı asistin yanı sıra, maç boyunca paslarda büyük isabet sağlayan Pjanic, hemen hemen tüm hücumların planlayıcısı olurken, savunma anlamında da Josef De Souza'nın sürekli yanında yer alarak, orta saha kontrolünün Beşiktaş'ta kalmasına çok büyük yardımcı oldu.
4 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Beşiktaş ilk dört maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alırken 7 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi. 1985-1986 sezonundan sonra ilk kez lige 4 maçta gol yemeden başlayan siyah beyazlılarda, kaleci Ersin'le beraber defansın başarısı dikkat çekiyor. 8+3 kuralından dolayı Malatyaspor maçına kale ve defansta 3 Türk futbolcuyla çıkan siyah-beyazlı ekipte, joker Necip bu kez stoperde yer aldı ve yine tüm gücüyle mücadelesini sonuna kadar yaptı. Sol bekte oynayan Rıdvan ise oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. Kaleci Ersin ise belki de Beşiktaş'taki en rahat maçın oynadı ve kalesinde hiç pozisyon yaşamadı.
Bu arada Beşiktaş'ın son bölümünde sahada 7 Türk oyuncuyla oynaması da kadro derinliği açısından dikkat çeken bir görüntüydü.
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