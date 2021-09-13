Beşiktaş Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak.

Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.

Lahoz, daha önce Beşiktaş'ın iki maçını yönetmişti:

21/11/17 Beşiktaş 1-1 Porto

13/04/17 Lyon 2-1 Beşiktaş