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Beşiktaş Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Beşiktaş Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını İspanyol Mateu Lahoz yönetecek. İspanyol hakem Avrupa kupalarında daha önce siyah beyazlı takımın iki maçını yönetmişti.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak.

Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.

Lahoz, daha önce Beşiktaş'ın iki maçını yönetmişti:

21/11/17 Beşiktaş 1-1 Porto

13/04/17 Lyon 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş-Dortmund biletleri satışta BEŞİKTAŞ-DORTMUND BİLETLERİ SATIŞTA

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