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Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri satışa sunuldu

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Giriş Tarihi: 12.09.2021
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Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının biletleri satışa sunuldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Alman devi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Dortmund mücadelesinin biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'la yapacağı C Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmanın biletleri, 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için "www.passo.com.tr" internet sitesinden satışa sunuldu.

Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın başlayacak.

Bilet fiyatları 175 ile 1600 lira arasında değişiyor.

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