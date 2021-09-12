Trabzonspor’dan Galatasaray derbisi öncesi mesaj! Biz hazırız, taraftarımız hazır

Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Karadeniz Fırtınası Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Galatasaray maçına kısa bir süre kalan Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Biz hazırız, taraftarımız hazır" ifadelerine yer verildi.

İşte Trabzonspor'un hazırladığı video klip;